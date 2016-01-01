برلمانى: وزارة الزراعة مش عارفة تقاوم حشرة

قال النائب محمود شحاتة عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن العفن الهبابى أصاب أشجار المانجو منذ عامين وتم التحدث إلى مسئولي الزراعة وأبلغونا أن الوزارة تعمل الآن على صنع مبيدات حشرية تقضى على الحشرات التى تسبب العفن الهبابى للمانجو.



وأضاف محمود شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى" أن أنتاج المانجو هذا الموسم قل بنسبة 100%، لافتا إلى أن مزارع المانجو كانت تكفى استهلاك الدولة من المانجو.



وتابع: "عيب ميبقاش فيه مانجو فى مصر ووزارة الزراعة موجودة عيب مش عارفين يقاوموا حشرة قشرية".



وأوضح "محمود شحاتة"، أن معظم المبيدات الحشرية الموجودة فى السوق ليس لها تأثير إيجابى فى القضاء على العفن الهبابى.