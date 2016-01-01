الفشل يحيط بقمة بوتين وترامب .. نسبة النجاح لا تتعدى 1% .. الروس والأمريكان أعداء في شتى بقاع الأرض .. وبولتون يبرر فشل القمة قبل انعقادها .. الكرملين يرفض خطة واشنطن للسلام

* قمة سنغافورة كانت الاتفاق الوحيد بين البلين

* ترامب: التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لن يكون على جدول القمة

* مطالبة ترامب بعودة روسيا إلى مجموعة السبع الكبار اسعدت بوتين لهذا السبب





لقد ساعدوا الفنزويليين على إطلاق براءة اختراع "بترو". وفقا لمجلة "تايم" ، قام بوتين شخصيا بالتوقيع على العملية لمساعدة فنزويلا على تجنب العقوبات الأمريكية.

بينما ينتظر العالم القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والمقرر انعقادها فى الـ16 من يوليو الجاري، تظل فرص التوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة بين البلدين ضئيلة للغاية.وبحسب التقرير الذي نشره موقع "ذا هيل" الأمريكي قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون إنه لا داعي للقلق، لأن عقد القمة يعد نجاحا في حد ذاته، بغض النظر عن النتائج، حيث لم يعد النجاح يقاس بالإنجازات، بل بإجراء العملية، وهذه وجهة النظر التي ترى واشنطن العالم من خلالها.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لن يكون على جدول أعمال القمة، وكرر أنه لا يعتقد أن هناك ثم تدخل قد حدث.وأضاف التقرير أن لابد من معالجة قضايا أخرى، حيث أصبحت الأهداف الأمريكية والروسية متعارضة في جميع أنحاء العالم.حيث ترغب الولايات المتحدة في إزالة الرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه روسيا، وكذلك الحال مع إيران، حيث انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، ويريد غزل النظام الإيراني الحالي، في حين يدعم بوتين الاتفاق النووي ويصف العلاقات الروسية الإيرانية بأنها مثمرة للغاية، كما أكدت إيران على وجود علاقات عسكرية وثيقة بين البلدين.وفي أوكرانيا، دعا الرئيس ترامب إلى ضرورة إضعاف العقوبات الموقعة على روسيا، وإعادتها إلى مجموعة السبع الكبار الاقتصادية، وهو ما سترحب به روسيا بالطبع، حيث ستكون قد دفعت الحد الأدنى في مقابل عدوانها.من جانب آخر تريد الولايات المتحدة رؤية قوات حفظ السلام على طول الحدود مع روسيا، ويعارض بوتين هذا الإجراء، مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام يجب أن تفصل فقط قوات المتمردين عن الجيش الأوكراني، مؤكدا أن مناطق المتمردين ستبقى مستقلة.في تركيا ، تقوم روسيا ببناء خطوط أنابيب الغاز ومحطات الطاقة النووية ، بينما تقوم ببيع صواريخ إس 400 العسكرية التركية. على النقيض من ذلك ، تتحرك الولايات المتحدة لإلغاء صفقة بيع مقاتلات F-35 المشتركة إلى تركيا.علاوة على الشرق الأوسط ، فإن إدارة ترامب على وشك تقديم خطة للسلام الإسرائيلي الفلسطيني، مسؤولو حماس الزائرون في موسكو ذكروا أن الروس وافقوا على معارضة خطة السلام الأمريكية.ربما كان أفضل أمل للعلاقات الثنائية هو دعم روسيا لاجتماع الرئيس ترامب مع الرئيس كيم جونغ أون من كوريا الشمالية.وفي الوقت الذي أشادت فيه روسيا بقمة سنغافورة الأخيرة ، فقد بدأت في إحداث جدل دبلوماسي في المحادثات المستقبلية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.قال بوتين إنه يجب أن يكون لدى كوريا الشمالية "ضمانات أمنية مطلقة" قبل أن يسلم كيم ترسانته النووية، وفي لقاء مع مسؤولين من كوريا الشمالية والصين ، يبدو أن روسيا تحاول الحد من قدرة كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات مؤقتة. ليس من الصعب فهم السبب، مع استمرار روسيا في معارضة توسع الناتو على حدودها الغربية ، لن يكون من دواعي سرورها أن تتحول دولة إلى أمريكا إلى شرقها.تحاول أمريكا الضغط على قادة فنزويلا لتغيير طرقهم المعادية للديمقراطية ، من خلال فرض العقوبات. ومع ذلك ، تواصل روسيا دعم فنزويلا رغم كل الصعاب. الرئيس نيكولاس مادورو لديه مستشاران روسيان هما دينيس دروزكوف وفيودور بوجورودسكي.