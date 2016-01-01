نرمين ماهر ضيفة كلام وسط البلد على راديو مصر .. اليوم

يستضيف اليوم الاثنين برنامج "كلام وسط البلد"، والذى يذاع على إذاعة راديو مصر، فى الرابعة عصر، الفنانة نرمين ماهر.



وتتحدث نرمين عن أعمالها الفنية السابقة، وتحديدا مشاركتها فى مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس، والنجاح الكبير الذى حققه المسلسل خلال السنوات الماضية، وأيضا مشاركتها مع الفنان سعد الصغير فى مسلسل "30 ليلة وليلة"، حيث ظهرت كضيف شرف فى إحدى الحلقات.



كما تتحدث عن بدايتها الفنية وظهورها مع الزعيم عادل امام فى فيلمه "السفارة فى العمارة"، والعديد من الأدوار المهمة التي قدمتها خلال مشوارها الفنى، وأيضا تكشف عن الأعمال الدرامية والسينمائية التى تشارك فيها بالمرحلة المقبلة، والبرنامج من تقديم نسرين عكاشة وزياد على واعداد نورهان الحملاوي وأية عيسى.