بطريرك الأقباط الكاثوليك: مصر تباركت بزيارة العائلة المقدسة

قال الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك كنيسة الإسكندرية للأقباط الكاثوليك إن مصر تباركت بزيارة العائلة المقدسة وجاءت فرصة المسيرة التي تقوم بها مصر في مسار العائلة المقدسة لاسترداد الهوية المصرية كشهود للقيم الروحية والإنسانية.



وأضاف بطريرك كنيسة الإسكندرية للأقباط الكاثوليك في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه مثلما نجدد في الكنائس نريد ان يصل التجديد لأرواحنا، مشيرا إلى أن تدشين مغارة العائلة المقدسة بأسيوط هو ثاني احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بعد افتتاح مغارة العائلة المقدسة بالمطرية وهذه فرص حتى تأتي المواطنين للصلاة لأن الإنسان المصري بحاجة إلى الاهتمام بالقيم الموجودة بداخله.



جاء ذلك على هامش افتتاح مزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

