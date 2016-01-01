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أخبار البلد

أستاذ هندسة بترول: ضعف إنتاج النفط يزيد من سعره عالميا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 05:05 م
حنان توفيق
قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إن المملكة العربية السعودية تزيد إنتاجها من النفط ليصل سعر البرميل إلى 80 دولارا، بهدف الحفاظ على سعر النفط، وتحقيق توازن السوق النفطي العالمي.

وأضاف «راغب» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن روسيا من أكبر الدول المنتجة للغاز والبترول على مستوى العالم وهي المصدر الأول لأوروبا ومن أهم مصالحها المحافظة على تثبيت سعر النفط عالميا لتحقيق مكاسبها، موضحا أن أمريكا تستهلك 20% من الإنتاج العالمي للنفط.

وأشار إلى أن تقليل إنتاج النفط يؤثر اقتصاديا على السوق العالمية؛ لأن الاستهلاك العالمي أكبر من المعروض والسبيل للخروج من تلك الأزمة هو ضخ كميات من النفط لتوازن سوق النفط العالمي.

وأكد أن إيران لها اهداف سياسية وتحققها من خلال ضخ النفط في السوق العالمي لخفض سعرة وإلحاق الضرر بالولايات المتحدة وأشار إلي أن السعودية لديها مخزون استراتيجي من إنتاج النفط والكويت والإمارات سيزيدا من إنتاجها للنفط أيضا بجانب السعودية ولكن بكميات لا تضر باقتصادها.

وأعلنت السعودية موافقتها علي زيادة إنتاجها من النفط ليصل الي مليوني برميل يوميا بناء علي طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووضع محظورات علي تصدير إيران للنفط.

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