ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

صلاح حافظ: زيادة إنتاج النفط السعودي خطوة مهمة لاستقرار الأسعار

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:59 ص
حنان توفيق
قال المهندس صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول إن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة المعروض من النفط من قبل السعودية خطوة مهمة لزيادة المعروض وزيادة الإنتاج واستقرار سعره عالميا، وما فرضه ترامب من عقوبات على إيران بشأن تصدير النفط سيؤثر على زيادة المعروض من النفط وبالتالي سيزيد سعر النفط عالميا لقلته، ولذلك طلب ترامب من السعودية زيادة إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يوميا، وذلك الدور المهم لمنظمة الأوبك، وهو استقرار أسعار النفط عالميا، وأوضح أن الإمارات أيضا ستزيد من إنتاج النفط.

وأشار حافظ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن مشاركة روسيا في اجتماعات الأوبك بالرغم من أنها ليست من الدول المسجلة بالأوبك للمساهمة غير المباشرة في استقرار سوق النفط عالميا، وتعتبر من أكبر الدول المنتجة للغاز والنفط واستقرار الأسعار من أهم مصالحها، وأشار إلى أن أسعار النفط السعودي معتدلة ولذلك طلبت أمريكا زيادة الإنتاج من السعودية.

وأعلنت السعودية موافقتها على زيادة إنتاجها من النفط ليصل إلى مليوني برميل يوميا بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووضع محظورات على تصدير إيران للنفط.

ترشيحاتنا

رونالدو يتجاوز أحزانه ويوجه رسالة قوية لمنتخب البرتغال

غدا .. مؤتمر صحفي لنادى الزمالك

سمير فرج: غاز حقل نور يعادل 3 أضعاف ظهر .. فيديو

لتزيدى ثقة طفلك بنفسه .. احذرى هذه الأخطاء

البحوث الإسلامية تكشف عن عمل بعد الأكل يجعلك تفوز برضا الله

الإفتاء تكشف عن 5 أعمال تفرج همك وترفع كرب الدنيا

شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا

سمير عثمان يكشف عن حزن جهاد جريشة في كأس العالم .. فيديو

صلاح حافظ: زيادة إنتاج النفط السعودي خطوة مهمة لاستقرار الأسعار

صداقة غريبة بين أسد وشاب.. فيديو

شاهد.. رد فعل قطة ترى ثعبانا لأول مرة

خالد الغندور يكشف مفاجأة مؤتمر الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

فيديو

شاهد.. اكتشاف مقبرة فى الصحراء الشرقية أقدم من الأهرامات
تعرفي على طريقة تحضير لازانيا سى فود
طرح البرومو فيلم Hotel Transylvania 3 : Summer Vacation
شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا
بطل رفع الأثقال: بشكر كل اللي تعب معايا من أجل مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟