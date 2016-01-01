صلاح حافظ: زيادة إنتاج النفط السعودي خطوة مهمة لاستقرار الأسعار

قال المهندس صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول إن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة المعروض من النفط من قبل السعودية خطوة مهمة لزيادة المعروض وزيادة الإنتاج واستقرار سعره عالميا، وما فرضه ترامب من عقوبات على إيران بشأن تصدير النفط سيؤثر على زيادة المعروض من النفط وبالتالي سيزيد سعر النفط عالميا لقلته، ولذلك طلب ترامب من السعودية زيادة إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يوميا، وذلك الدور المهم لمنظمة الأوبك، وهو استقرار أسعار النفط عالميا، وأوضح أن الإمارات أيضا ستزيد من إنتاج النفط.



وأشار حافظ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن مشاركة روسيا في اجتماعات الأوبك بالرغم من أنها ليست من الدول المسجلة بالأوبك للمساهمة غير المباشرة في استقرار سوق النفط عالميا، وتعتبر من أكبر الدول المنتجة للغاز والنفط واستقرار الأسعار من أهم مصالحها، وأشار إلى أن أسعار النفط السعودي معتدلة ولذلك طلبت أمريكا زيادة الإنتاج من السعودية.



وأعلنت السعودية موافقتها على زيادة إنتاجها من النفط ليصل إلى مليوني برميل يوميا بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووضع محظورات على تصدير إيران للنفط.