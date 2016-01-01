شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

أعرب لاعب منتخب مصر لكرة السلة عن سعادته البالغة بتحقيق الفوز على منافسه منتخب المغرب في المباراة التي جمعت بينهما أمس، وشاركت الجماهير المتواجدة بالصالة الخاصة بالمباراة فرحة لاعبي المنتخب بعد التأهل.



ونجح منتخب مصر لكرة السلة في تحقيق الفوز على نظيره منتخب المغرب فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال المقرر إقامته فى الصين عام ٢٠١٩.



فاز المنتخب الوطني لكرة السلة في لقائه بمنتخب المغرب ٥٩ /٥٣ في المباراة التي أقيمت اليوم بنهاية مباريات المنتخب المصري في تصفيات المرحلة الثانية لتصفيات أفريقيا لكأس العالم الصين ٢٠١٩.



وسبق لمنتخب مصر أن حقق فوزًا على منتخب الكونغو الديمقراطية 65-61 وانهزم أمام أنغولا 68-64.



أما المنتخب المغربي فقد عرف هزيمته الثانية في هذا الدور الأول، الأولى كانت أمام أنغولا 62-56 وانتصر أمام الكونغو الديمقراطية 88-81.