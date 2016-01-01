شوبير لمنتقدي محمد صلاح: العالم بيدور على نجم.. والاتحاد لازم ينضف

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة نارية إلى منتقدي الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي قائلا "العالم كله بيدور على نجم".



وأضاف شوبير، في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه يجب على مروجي الإشاعات أخذ الحذر قبل الإساءة إلى الفرعون المصري والترويج بالاشاعات، وذلك أثناء التواجد في مدينة روسيا واللقاء برئيس الشيشان من أجل الحصول على أموال.



وأوضح الإعلامي أن هناك أشخاصا يحاولون إسقاط الفرعون المصري مطالبا عدم ترويج الإشاعات والتحدث معه حول الأزمات التي تثير حولة قبل الترويج به قائلا "احنا ننضف مش نتربص لسقوطه".



واختتم حديثه مطالبا المحافظة على الفرعون المصري وسط نجوم العالم قائلا "الاتحاد المصري بيته" مطالبا بتنظيف بعد الأعضاء المتواجدة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم واختيار المسؤولين على اعلى مستوى لمنع تكرار ما حدث خلال خوض مونديال روسيا، والذي ودعها المنتخب الوطني من دور المجموعات الأول قائلا: الناس بتحترم المهندس هاني ابوريدة، مضيفا أن ما حدث داخل المؤتمر الصحفي لا يليق بهما.

