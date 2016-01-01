تعرفي على الأضرار الناتجة عن تغليف الأطعمة بورق الألومنيوم

غالبًا ما تستعمل ربات البيوت ورق الألمنيوم أو ما نسميه نحن بالورق الفضي، ما يتسبب في خطورة كبيرة لمن يتناول هذا الطعام.



وهو ما أكده محسن النادي المعالج بالأعشاب، أن شدة الخطورة تكمن في استعمال الورق الفضي لتغليف الدجاج مع الأرز وغيرها، موضحا أن حرارة الطبخ الزائدة تؤدّي إلى خروج الألمنيوم من الورقة إلى الطعام والتفاعل معه، خاصةً مع من يستخدم الليمون أو الخل في عملية الطبخ.



وأضاف أنه قد يُسقط جزيئات الالمنيوم غير المرئية، ومن ثم تدخل مع الطعام الى جهازنا الهضمي ومن ثم الى تيّار الدم ، لافتا إلى أن الابحاث أثبتت العلاقة بين استعمال ورق الألمنيوم وحالات الزهايمر ، والانهيارات العصبية وضرر الجهاز العصبي المركزي، كما أن هناك اثباتات قاطعة بانه قد يؤدي في حالات معينة الى الوفاة لدى الأشخاص الذين تكون لديهم حساسية لهذه المادة .



ولفت إلى عدد من أعراض تسمم الألمنيوم تتمثل في:

قلة النوم ، آلام الرأس ، عصبية ، وعدم إتزان نفسي ، مشاكل حركية، وطبعًا العارض البارز هو مشاكل بارزة بالذاكرة .