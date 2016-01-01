استقبال حافل لبعثة البحر المتوسط بمطار القاهرة .. صور

شهد مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، استقبالا حافلا، لبعثة مصر المشاركة في دورة العاب البحر المتوسط "تراجونا 2018"، فور وصولها من إسبانيا.



وكان فى استقبال البعثة، التي تضم ألعاب القوى وتنس الطاولة والملاكمة، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى.



حرصت فرقة الفنون الشعبية على استقبال بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، بالطبل والمزمار البلدي وسط توافد العشرات من من أسر ومعجبي اللاعبين.



وحرص المعجبين على احضار البانرات والصور التذكارية والورود للاعبين للاحتفال فور وصولهم من إسبانيا.



الجدير بالذكر أن مصر حصدت 45 ميدالية في دورة العاب البحر المتوسط ، 16 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية، محتلة المركز الخامس.