إعلامية تطالب بإعدام أصحاب المطاعم التي تقدم وجبات فاسدة .. فيديو

طالبت الإعلامية جيهان عفيفي أقصى إجراءات العقوبة مع أصحاب المطاعم التي تبيع اطعمة فاسدة ، قائلة : "لازم ياخدو إعدام ده شروع في قتل".



وتابعت عفيفي خلال برنامجها «سكوب»، المذاع على فضائية LTC: "طلع المطاعم الكبيرة كمان مش الصغيرة وبس بتبيع أطعمة فاسدة عشان الربح على حساب أرواح الناس ، مفيش حاجة اسمها كيلو لحمة بـ10 جنيهات متأذوش نفسكم".



وتابعت انها رصدت أحد موردي الأطعمة الفاسدة للمطاعم والذي أكد لها أنهم يحصلون عليه من الفنادق الكبرى ثم يقومون بغسله بالخل والملح لتلافي رائحته الكريهة، مطالبة المسؤولين باتخاذ إجراءات رادعة للمتاجرين بأرواح وصحة الشعب.