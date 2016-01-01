مصطفى الجندي: نبني الدولة بعد 30 سنة لا صحة ولا تعليم .. فيديو

قال مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري شعب عظيم، والجيش المصري عظيم، مشيرا إلى أن الجيش وقف في 25 يناير ضد حسني مبارك أحد أبنائه.



وأضاف الجندي، في حواره ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن الجيش وقف أيضا مع الشعب في 30 يونيو، ضد القوى العالمية المعادية لمصر، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو ثورة على القوى التي أرادت أن تكون مصر دولة تابعة تنفذ الأوامر.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر ظلت 30 سنة لا صحة، ولا تعليم، ولا أخلاق، وعشوائيات، مشيرا إلى أن اليوم نبني الدولة، ونضع أساسات البناء، وهو الأهم، لأننا "مكنش عندنا دولة ولا تعليم".



