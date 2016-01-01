جيهان عفيفي تكشف الستار عن تجارة الأطعمة الفاسدة .. فيديو

كشفت الإعلامية جيهان عفيفي عن كارثة تقوم بها المطاعم حيث كشفت خلال برنامجها «سكوب»، المذاع على فضائية LTC ، قيام البعض بالعمل كسماسرة الأطعمة الفاسدة بين القري السياحية والفنادق التي بها والمطاعم، من أجل تحقيق أرباح طائلة.



وأوضحت أن القري السياحية تخرج فضلات الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي على اساس انها طعام حيوانات، إلا أن العديد من المطاعم تشتريها.



وكشفت أن هؤلاء السماسرة وأصحاب المطاعم معدومي الضمير يقومون بازالة الرائحة الكريهة لتلك الاطعمة الفاسدة بالخل والمياه وتغيير طعمها بالشطة والتوابل، قائلة: "الناس بتاكل زبالة واكل الحيوانات وعليه توابل".

