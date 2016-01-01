غضب بين اللاعبين الجدد بالمصري وتهديدات بفسخ التعاقد

ظهرت موجة من الغضب لدى عدد كبير من اللاعبين الجدد بالنادي المصري بسبب تأخر صرف مقدم التعاقد لهم حتى الآن.



وعلم "صدى البلد" أنه لم يصرف حتى الآن مقدم التعاقد لأي من اللاعبين الجدد، وهو ما جعل عدد كبير منهم في مقدمتهم الغاني توريك جبريل يهددون بفسخ التعاقد مع النادي، في حالة عدم سداد مقدم التعاقد.



وتكهن عدد كبير من عشاق النادي المصري أن مجلس الادارة يحاول تصدير الأزمات المتتالية للجهاز الفني للمصري بقيادة التوأم حسن في محاولة للضغط عليهم من أجل بيع هداف الفريق أحمد جمعة.