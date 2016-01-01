مصطفى الجندي: ثورة 25 يناير البداية الحقيقية لدولة مستقلة

هاجم النائب مصطفى الجندي، من يقول "ولا يوم من أيامك يا مبارك"، مضيفا أنه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان محذور عمل مفاعل لتوليد الطاقة.



وقال «الجندي» خلال لقائه فى برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إنه كان هناك مجموعة تدير البلد في عهد الرئيس الأسبق مبارك لمصالحهم لذلك قامت ثورة 25 يناير، وهم من يحاولون الآن أن يكرهون الشعب في الثورة.



وأضاف «الجندي» أن ثورة 25 يناير كانت البداية الحقيقية لدولة مستقلة صاحبة القرار، مشيرا إلى أن الشعب المصري فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الإرهاب وبناء دولة لم تبن منذ 30 عاما.



وشدد على أن الرئيس السيسي هو الشخص المناسب لهذه المرحلة، ويحاول بناء البلد من جديد ويسعى إلى عمل عاصمة جديدة ومفاعل لتوليد الطاقة رغم كل الصعوبات، مؤكدا أن لأول مرة يكون هناك رئيس يحارب ويبني البلد في نفس التوقيت.