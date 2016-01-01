تأكيدا لانفراد صدى البلد النادى المصري ينشئ شركة مساهمة

عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية مساء أمس اجتماعًا لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالنادي في شتى المجالات.



وقرر المجلس تعيين نجم مصر والنادي المصري السابق الكابتن سيف داود مساعدًا للمشرف على قطاع الناشئين.



كما قرر المجلس تشكيل لجنة من حكماء الجمعية العمومية لتكون حلقة وصل بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الادارة ومناقشة المشكلات التي تواجه الأعضاء.



وأصدر المجلس قرارا بمنح أوائل خريجي كليات جامعة بورسعيد وأوائل الثانوية العامة العضوية العاملة كمكافأة من النادي على تفوقهم مع إعفائهم من رسوم العضوية.



وأعلن مجلس إدارة النادي البدء في تأسيس شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي، مع إسناد الملف الى المستشار القانوني للنادي واعادة طرح أرض الفنار للمستثمرين لإنشاء فندق سياحي.



وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد تاريخ لانعقاد الجمعية العمومية ومراجعة الميزانية، وأسند المجلس ملف تعاقدات الفريق الأول الى كل من محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا مجلس الإدارة.



كانت صدى البلد انفردت اليوم بعقد اجتماع لمجلس المصري ومؤتمر صحفي موسع نهاية الأسبوع.