إصابة طفل ببتر بأصابعه بالمنصورة

أصيب طفل ببتر بأصابع يده اليسرى داخل مطعم والده بمدينة المنصورة.



تلقى اللواء محمد حجى امن الدقهلية، اخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من النقيب عبدالكريم عوض، قائد تأمين مستشفى الطوارئ بوصول، "إبراهيم.م.ا"،9 أعوام ،تلميذ، مصاب بتهتك بأصابع يده اليسرى.



انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، إلى المستشفى، وبسؤال والدة "مرسي"،37 عاما ، صاحب مطعم قرر أن نجله قام بوضع يده بماكينة الفرم حال تشغيلها بطريق الخطأ وحدثت إصابته ولم يتهم أحدا بذلك.



حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.