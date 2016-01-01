محمود صبري: نحتاج ثورة في الإدارة الكروية وفتح باب الاحتراف .. فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمود صبري مدير تحرير الأهرام، أن الرياضة المصرية تحتاج لفتح باب الاحتراف أمام اللاعبين المصريين لما فيه من تحقيق فوائد كبرى للرياضة المصرية، مشيرا إلى أن الأندية المصرية تتعنت في احتراف اللاعبين بحجة عدم مناسبة المقابل المادي.



وأضاف صبري خلال لقائه مع الإعلامي «خيري رمضان» في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الاولى»، أن الدول الأجنبية تعمل على الاستثمار في اللاعبين الشباب، مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى ثورة في الإدارة خاصة وأن الإدارة ليست على قدر الاحتراف.



وأشار إلى النجاح الكبير الذي حققه المنتخب المصري في الوقت الذي حدث فيه تلاحم بين جيلين في كرة القدم وهما الجيل الذي حقق 3 بطولات أفريقيا متتالية وأبهر العالم والقارة الإفريقية.

