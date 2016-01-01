الشحات: المنتخب طلب مني إثبات قيد وفوجئت بعدم استدعائي.. فيديو

قال حسين الشحات نجم فريق العين الإماراتي إن هيكتور كوبر كان يقول لنا خلال المعسكر أن هذه هي الفرصة الوحيدة، نظرًا لضيق الوقت قبل كأس العالم.



وأضاف الشحات، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير، فى برنامج "مع شوبير" المذاع علي قناة "صدى البلد"، أنه تم طلب إثبات قيد مني من قبل اتحاد الكرة للمشاركة مع المنتخب في مونديال روسيا 2018، وأرسلت أخي بالفعل بإثبات القيد للاتحاد، ومع ذلك لم ألبث أن فوجئت بعدم إدراج اسمي ضمن قائمة المنتخب للمونديال.



وشدد الشحات على أن فوجئ بعدم توجيه الدعوة له للانضمام إلى المنتخب قبل مباراة الكويت، رغم تألقه مع العين.



وأوضح: "الجهاز الفني تواصل معي وهنأني بعد حصولي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي".



وأشار بقوله: "مباراة مصر واليونان ضمت عناصر لم تشارك مع بعضها من قبل، ولم يكن بينها تجانس".



واستنكر بقوله: تعرضت للظلم، لأن الجهاز الفني للمنتخب لم يشركني سوي في شوط واحد أمام منتخب اليونان، وهذا لم يظهر إمكانياتي.