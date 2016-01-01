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كأس العالم

عموري: فوجئت بعدم انضمام الشحات لمنتخب مصر .. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:12 ص
عمر عبدالرحمن عموري
عمر عبدالرحمن "عموري" نجم نادي العين
حسن العمدة
أكد عمر عبدالرحمن "عموري" نجم نادي العين والمنتخب الإماراتي، أنه توقع أن يكون الدولي المصري حسين الشحات زميله بالفريق لاعب مؤثر وعلامة فارقة من بداية انتقاله للعين.

وقال عموري خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "حسين الشحات يمثل حلقة وصل بين المراكز ولديه مهارة كبيرة في صناعة الأهداف".

وأضاف: "سبب تفاهمي مع حسين الشحات في الملعب هو تفاهمنا خارج الملعب وعلاقتنا المميزة، وكنت أتمنى رؤيته في كأس العالم مع منتخب مصر، ولكنها في النهاية رؤية المدرب".

وواصل: "حسين الشحات لاعب لديه طموح كبير وسيكون له مستقبل واعد".

وتابع: "هذه سنة استثنائية بالنسبة لنادي العين عندما يتوج بلقبين في عام واحد، وحسين الشحات يعلم أن نادي العين يلعب من أجل حصد كل البطولات".

واستطرد: "كان حلمنا في منتخب الإمارات أن نتأهل لبطولة كأس العالم، ولكن الله لم يريد، وعلينا الاستعداد بقوة للبطولة الآسيوية، وسنبذل قصارى جهدنا".

وأكمل: "هذه هي أصعب نسخة من كأس العالم من حيث التوقعات، حيث خرجت معظم المنتخبات الكبيرة".

وأشار بقوله: "الحديث عن تجديد تعاقدي مع نادي العين هو أمر سابق لأوانه في الوقت الحالي".

وأتم بالحديث عن مدربه السابق بالعين: "زلاتكو تاديتش قاد منتخب كرواتيا في وقت كانت تعاني فيه من سوء الأوضاع، وأري أنه كرواتيا تحت قيادته ستحقق مركزا كبيرا في المونديال".

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