رئيسة كرواتيا تحتفل مع اللاعبين بالأحضان .. فيديو وصور

احتفلت كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا، بفوز منتخب بلادها على منتخب الدنمارك، فى الدور الـ16 ضمن منافسات كأس العالم بروسيا، واحتضنت اللاعبين، كتعبير عن سعادتها بالفوز.



وحقق منتخب كرواتيا فوزًا صعبًا على الدنمارك بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم الجاري بروسيا وتلتقي منتخب روسيا فى دور الثمانية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي لكل منهما بهدف لكل منهما.



أحرز أهداف كرواتيا كل من : لوكا مودريتش وكراماريتش وراكيتيتش فيما أضاغ وباترى.



سجل أهداف الدنمارك كل من: كيري وسيمون كير وأهدر كريستيان أريكسن وشورى ويورجنسين.

