عضو بشعبة الاستثمار: المساحات الصغيرة الأنسب فى صناعة العقارات

أكد المهندس محمد البستانى العضو شعبة الاستثمار العقارى، أن تحريك أسعار مواد البناء الأخيرة اختبار صعب للقطاع العقارى، وخاصة أن الفترة الحالية ستشهد ارتفاعا فى أجور العمالة، وتكلفة النقل، بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار الأسمنت والحديد وباقى مواد البناء المختلفة بسبب زيادة أسعار المحروقات.



وأشار البستانى، إلى أن مكون الأرض فى المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن، يمثل نحو %35، أما مواد البناء والخامات وأعمال اللاند سكيب فتمثل الجزء المتبقى، مؤكدا أنه من المتوقع أن تقترب الزيادة المتوقعة فى أسعار الوحدات السكنية من نسبة %20 تقريبا.



وأوضح أن الزيادة الكبيرة فى أسعار العقارات تجبر العاملين بالسوق العقارى على ضرورة الاتجاه للمساحات الصغيرة التى تواكب المرحلة الحالية، وخاصة الوحدات الاستديو مثل مساحات الـ36 مترا والـ50 مترا والـ80 مترا والـ100 متر،لافتا إلى أن أوروبا كلها تعيش فى وحدات بنظام الاستديو.