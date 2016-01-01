شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا

قال جابر فرحان، الحاصل على ميداليتين ذهب فى رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا، أن الاهتمام الإعلامى هذه الفترة بما حققناه فى دور ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا شيء رائع جدا وبشرة خير وتحفيز لتقديم أفضل ما لدينا.



وأكد جابر فرحان خلال استضافته ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن مصر لديها أبطال عالم في جميع الألعاب الفردية.



وتابع: "كرة القدم لعبة شعبية وكلنا بنحبها ونتابعها بس إحنا كمان نفسنا فى شوية اهتمام إعلامي ومادى".



وأوضح جابر فرحان أنه يعمل موظف بشركة الكهرباء وتخصص له الوزارة إجازة فى الأوقات التى يشارك بها فى البطولات.