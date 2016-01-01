ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال جابر فرحان، الحاصل على ميداليتين ذهب فى رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا، أن الاهتمام الإعلامى هذه الفترة بما حققناه فى دور ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا شيء رائع جدا وبشرة خير وتحفيز لتقديم أفضل ما لدينا.

وأكد جابر فرحان خلال استضافته ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن مصر لديها أبطال عالم في جميع الألعاب الفردية.

وتابع: "كرة القدم لعبة شعبية وكلنا بنحبها ونتابعها بس إحنا كمان نفسنا فى شوية اهتمام إعلامي ومادى".

وأوضح جابر فرحان أنه يعمل موظف بشركة الكهرباء وتخصص له الوزارة إجازة فى الأوقات التى يشارك بها فى البطولات.

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية وزوجته يتفقدان مصنع صابون.. صور

شاهد.. احتفالات الروس بعد تأهل منتخبهم لربع نهائي المونديال

مدرب محمد صلاح يوجه رسالة نارية لـ راموس بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا

اللواء سمير فرج يكشف خطة الإخوان لمحاولة اختراق الجيش.. فيديو

فرنسا تطلق سراح الأب الروحي لمجزرة شارلي إيبدو

الري: قناطر أسيوط الجديدة أهم المشروعات المائية بعد السد العالي

وزير الشباب والرياضة للمصريين: انزلوا روحوا الجيم.. فيديو

بوتين يتصل بملك إسبانيا بعد تأهل روسيا لربع نهائي المونديال

رونالدو يتجاوز أحزانه ويوجه رسالة قوية لمنتخب البرتغال

شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا

الجمارك السعودية تعلن دعم تصدير البضائع والمنتجات

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة كرواتيا والدنمارك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

فيديو

طرح البرومو فيلم Hotel Transylvania 3 : Summer Vacation
شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا
بطل رفع الأثقال: بشكر كل اللي تعب معايا من أجل مصر
شاهد .. رسالة وزير الشباب لأبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط
اللواء سمير فرج يكشف خطة الإخوان لمحاولة اختراق الجيش.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟