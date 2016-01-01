شاهد.. رجل أربعيني يتزوج من طفلة 11 عامًا

تصدرت صورة زوجين وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت المختلفة فى الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهر الزوج الأربعيني وزوجته الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا.



وبحسب موقع "worldofbuzz"، قال الزوج إنه استفاد من سماح القانون الماليزي بالزاوج من فتاة أصغر من 16 عامًا، وبرهن موقفه أنه حصل على موافقة من المحكمة الشرعية.



فى إطار ذلك ذكرت وزارة المرأة والعائلة أنها لم تعثر على أي موافقة لعقد القران الواقع الشهر الماضي في جنوب تايلندا، بينما سيواجه الزوج الأربعيني عقوبة السجن لمدة 6 أشهر إذا ثبت عدم حصوله على موافقة الزواج.