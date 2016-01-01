محافظ بورسعيد يلتقي بأعضاء مجلس أباء وأمناء المحافظة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لقاء مع مجلس أمناء المحافظة برئاسة الدكتور عاطف علم الدين ونائب المجلس المستشار محمد الصواف وحضور أعضاء المجلس ومدير عام الشئون التنفيذية والموجه العام للتربية الاجتماعية.



وتطرق اللقاء إلى دور مجلس الأمناء في المرحلة المقبلة وتوعية أولياء الأمور إلى طبيعة المرحلة الجديدة وفقا لنظام الثانوية العامة الجديد.



ووعد محافظ بورسعيد أعضاء المجلس بحضور اللقاءات التي ستعقد مع أولياء الأمور للاستماع إلى وجهة نظرهم في المرحلة المقبلة.



يذكر أن محافظ بورسعيد كان قد عقد اجتماع مع القيادات التعليمية في وقت سابق بحث خلاله الرؤية المستقبلية للتعليم ؛ حيث أكد أن نظام التعليم الجديد سيقضي تمامًا علي التعليم الزائف المتمثل في الدروس الخصوصية، والتي طبقت المحافظة اول تجربة في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة.



وأشار محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري الإدارات التعليمية، إلى أن النظام الجديد سيعتمد على الانتظام بالمدرسة والحضور، حيث يتضمن تقييم الطلاب من خلال درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والانتظام، وكذلك الأنشطة التي يقوم به الطلاب، بجانب أنه سيجعل الطالب هو محور العملية التعليمية ويعزز ثقته في نفسه، وعدم الاعتماد على الآخرين.



وشدد على أن الدروس الخصوصية عبارة عن علم زائف يقوم به تجار العلم الذين يستنزفون موارد الأسرة، مشددًا على أن النظام الجديد للتعليم سوف يرتقي بالطلاب ويجعلهم أكثر إبداعًا وتفوقًا، فضلا عن غرس روح الانتماء لديهم.



وأشاد بجهود مديرية التربية والتعليم والتي أثمرت عن ارتفاع نسب النجاح في مراحل التعليم المختلفة وكذلك اقتناص بورسعيد المراكز الأولى في التعليم الفني علي مستوي الجمهورية.