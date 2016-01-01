شوبير يكشف حقيقة تقاضي صلاح مليون دولار من رئيس الشيشان .. فيديو

نفى الإعلامي أحمد شوبير، ما تردد حول تقاضي محمد صلاح، نجم منتخب مصر مليون دولار من الرئيس الشيشاني، قائلًا: «عيب هذا الكلام غير محترم».



وتابع شوبير خلال برنامج «مع شوبير» المذاع على قناة صدى البلد، كفانا إشاعات، اختلف مع محمد صلاح كيفما شئت، لكن بلاش نضرب في ثوابت» مضيفًا «صلاح استحالة يأخذ فلوس من رئيس الشيشان، ولديه عقود إعلانية كبرى».



وعلق شوبير على تغريدة صلاح عبر تويتير التي قال فيها « قد يظن البعض أن الأمر قد انتهى ولكن الأمر لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير» قائلًا « محدش دخل قلبه، ولا أعتقد أنه يقصد تغيير اتحاد الكرة»، مؤكدا أن هناك أشخاصا يتربصون بصلاح بدلا من دعمه.