ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

شوبير يكشف حقيقة تقاضي صلاح مليون دولار من رئيس الشيشان .. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:47 ص
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
حسن العمدة
نفى الإعلامي أحمد شوبير، ما تردد حول تقاضي محمد صلاح، نجم منتخب مصر مليون دولار من الرئيس الشيشاني، قائلًا: «عيب هذا الكلام غير محترم».

وتابع شوبير خلال برنامج «مع شوبير» المذاع على قناة صدى البلد، كفانا إشاعات، اختلف مع محمد صلاح كيفما شئت، لكن بلاش نضرب في ثوابت» مضيفًا «صلاح استحالة يأخذ فلوس من رئيس الشيشان، ولديه عقود إعلانية كبرى».

وعلق شوبير على تغريدة صلاح عبر تويتير التي قال فيها « قد يظن البعض أن الأمر قد انتهى ولكن الأمر لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير» قائلًا « محدش دخل قلبه، ولا أعتقد أنه يقصد تغيير اتحاد الكرة»، مؤكدا أن هناك أشخاصا  يتربصون بصلاح بدلا من دعمه.

ترشيحاتنا

استقبال حافل لبعثة البحر المتوسط بمطار القاهرة .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

تأكيدا لانفراد صدى البلد النادى المصري ينشئ شركة مساهمة

أحمد موسى يكشف عن طلب للمعزول مرسي من وزير الداخلية ..فيديو

ذا صن البريطانية تسخر من بكاء راموس: انتقام إلهي بسبب محمد صلاح

رامى رضوان يشمت في راموس على طريقته الخاصة

وزير التعليم لـ صدى البلد: فتح باب التقديم للطلاب بالمدارس اليابانية..غدًا

موسى مصطفى موسى يكشف تفاصيل الإعلان عن ائتلاف للمعارضة

الري: قناطر أسيوط الجديدة أهم المشروعات المائية بعد السد العالي

الجمارك السعودية تعلن دعم تصدير البضائع والمنتجات

شوبير يكشف حقيقة تقاضي صلاح مليون دولار من رئيس الشيشان .. فيديو

شهيب يكشف عن الداعم الأساسي للإخوان في اعتصام رابعة ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

فيديو

طرح البرومو فيلم Hotel Transylvania 3 : Summer Vacation
شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا
بطل رفع الأثقال: بشكر كل اللي تعب معايا من أجل مصر
شاهد .. رسالة وزير الشباب لأبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط
اللواء سمير فرج يكشف خطة الإخوان لمحاولة اختراق الجيش.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟