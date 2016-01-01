الشحات: منتخب مصر كان يستطيع التأهل للدور الثاني بالمونديال .. فيديو

أكد حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، أن مباريات كأس العالم تحتاج للدفاع والهجوم، وليس الدفاع فقط، وهذه كانت سلبية منتخب مصر.



وقال الشحات في تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "مصر كان لديها الإمكانيات واللاعبين المؤهلين للصعود لثمن النهائي، ولو هاجمنا أكثر لكنا حققنا الفوز وتأهلنا للدور الثاني".



وأضاف: "منتخب مصر كان يستطيع التأهل للدور الثاني، على الأقل خلف أوروجواي".