ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الشحات: منتخب مصر كان يستطيع التأهل للدور الثاني بالمونديال .. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:44 ص
حسين الشحات نجم نادي
حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي
حسن العمدة
أكد حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، أن مباريات كأس العالم تحتاج للدفاع والهجوم، وليس الدفاع فقط، وهذه كانت سلبية منتخب مصر.

وقال الشحات في تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "مصر كان لديها الإمكانيات واللاعبين المؤهلين للصعود لثمن النهائي، ولو هاجمنا أكثر لكنا حققنا الفوز وتأهلنا للدور الثاني".

وأضاف: "منتخب مصر كان يستطيع التأهل للدور الثاني، على الأقل خلف أوروجواي".

ترشيحاتنا

رئيسة كرواتيا تحتفل مع اللاعبين بالأحضان .. فيديو وصور

شوبير: مدافع منتخب مالي يصل غدا للانضمام لنادي الأهلي .. فيديو

كاسبر شمايكل رجل مباراة الدنمارك وكرواتيا

خالد الغندور يكشف مفاجأة مؤتمر الزمالك

شوبير لاتحاد الكرة: مش عايزين مشاكل .. فيديو

أحمد موسى يكشف عن طلب للمعزول مرسي من وزير الداخلية ..فيديو

شاهد.. شماتة المصريين في راموس.. اللي يجي على محمد صلاح ميكسبش

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

سمير فرج: أوباما خطط لوصول الإخوان للحكم للتنازل عن جزء من سيناء ..فيديو

ياسر جلال يقدم العزاء لأسرة الفنان مدحت مرسي .. فيديو وصور

سمير عثمان يكشف عن حزن جهاد جريشة في كأس العالم .. فيديو

شاهد.. تعليق محمد صلاح على خروج المنتخبات الكبرى من كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

فيديو

طرح البرومو فيلم Hotel Transylvania 3 : Summer Vacation
شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا
بطل رفع الأثقال: بشكر كل اللي تعب معايا من أجل مصر
شاهد .. رسالة وزير الشباب لأبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط
اللواء سمير فرج يكشف خطة الإخوان لمحاولة اختراق الجيش.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟