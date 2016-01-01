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كأس العالم

حسين الشحات: إيهاب جلال الأب الروحي لي .. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:42 ص
ايهاب جلال ومؤمن
ايهاب جلال ومؤمن سليمان
حسن العمدة
قال حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، إنه استفاد من العديد من المدربين، ولكن يبقى إيهاب جلال هو "الأب الروحي" له وأكثر من طور مستواه.

وأوضح جلال خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "مدربي في العين الإماراتي زوران يشبه كثيرًا إيهاب جلال في العديد من النقاط الفنية والأساليب".

وأضاف: "مؤمن سليمان وعماد سليمان يشبها إيهاب جلال في الأسلوب الهجومي، وقد استفدت منه كثيرًا".

وواصل: "مؤمن سليمان كان السبب وراء انتقالي من الدفاع فقط إلى الدفاع والهجوم".

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