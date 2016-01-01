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طبيب نفسي يكشف خطورة عدم خروج الأطفال للترفيه

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:45 م
صدى البلد
علا أحمد
لا يتمكن كثير من الآباء توفير وقت ومال كاف لأبنائهم لأخذهم فى عطلاتهم الأسبوعية للحدائق والملاهي وهو ما يسبب لأطفالهم حالة نفسية سئة قد تعرضهم للإصابة بمكشلات نفسية خطيرة.

فكما نصح الدكتور جمال محمد، استشارى الطب النفسي، فإن عدم خروج الأطفال للتنزه يتسبب فى إصابته بحالة نفسية سيئة ويزيد بداخلهم مشاعر الكره والحقد على الأطفال الآخرين، لافتا إلى ذلك يجعلهم أشخاصا غير سويين.

وأضاف محمد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأطفال يرغبون الشعور بأنهم لديهم القدرة على التنزه والخروج مثل أصدقائهم وفى حال عدم توافر ذلك قد يلجئون إلى تأليف القصص عن خروجهم مع أهلهم والتنزه معهم وهو ما قد يسبب حالة من الإنفصال فى شخصيتهم وقد يعرضهم إلى أن يكونوا أشخاص غير سوية فى المستقل.

ووفقا لما جاء فى صفحة "فسحة" عبر الفيس بوك، فهناك مجموعة من الأماكن غير المكلفة التى يمكن الإستعانة بها من جانب الأباء لتوفير فرصة لتنزه أولادهم بأقل تكلفة والتي يأتي على رأسها القلعة والتي لا تحتاج سوي تذاكر لا تتخطى العشرون جنيه بالإضافة إلى أن المواصلات الخاصة بها لا تتخطي العشرة جنيهات وبالتالى يمكن قضاء يوم كامل لا يتكلف أكثر من ٧٠ جنيها.

ووفقا لما جاء فى الصفحة، فيمكن زيارة المتحف المصرى بتذاكر لا تتخطى العشرة جنيهات، وكذلك المواصلات لا تتخطي العشرة جنيهات، كما يمكن الذهاب إلى حديقة الحيوانات بتكلفة بسيطة للغاية.

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