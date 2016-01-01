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كأس العالم

الشحات: طريقة كوبر وراء خسارة المنتخب في كأس العالم .. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:41 ص
حسين الشحات نجم
حسين الشحات نجم العين الاماراتي
حسن العمدة
كشف حسين الشحات نجم العين الإماراتي، عن رأيه في خسارة منتخب مصر فى الوديات ومباريات الدور الأول من كأس العالم.

وقال الشحات ، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير ، فى برنامج "مع شوبير" المذاع على قناة "صدى البلد" : "احنا خسرنا المباراة الودية أمام البرتغال بعد الدقيقة 90، ثم خسرنا من أوروجواي في المونديال عند الدقيقة 90 وهذه مشكلة كان يحب معالجتها بعدم الاكتفاء بالدفاع".

وأكمل: "لاحظت أن أسلوب هيكتور كوبر دفاعي بصورة دائمة، وهو يحب اللاعبين الجيدين دفاعيًا".

وأضاف : "كنت على استعداد لتطبيق أسلوب كوبر الدفاعي من أجل المشاركة في المونديال مع منتخب مصر".

وأردف: "من الطبيعي أن يحزن أي لاعب من عدم المشاركة في المونديال وتمثيل منتخب بلاده، ولكن عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم".

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