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بطل رفع الأثقال: بشكر كل اللي تعب معايا من أجل مصر

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:38 ص
صدى البلد
أسامة علي
وجه محمد إيهاب يوسف الحاصل على ميداليتين ذهب بدورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا، الشكر لكل من قدموا له بالدعم وهم الاتحاد المصرى لرفع الأثقال والمؤسسة العسكرية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، قائلا: "بشكر كل اللى تعب معايا كله بيتعب وبيسعى أن مصر تطلع بطل أولمبي".

وأوضح محمد إيهاب خلال لقائه ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى أم سى"، أنه حقق ميدالية أوليمبية فى عام 2016، ثم فى 2017 حق المركز الأول عالميا فى رفع الأثقال، لافتا إلى أن عام 2018 بدايته مبشرة بالنسبة له بعد تحقيقه 2 ميدالية ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأضاف "إيهاب" أنه سيشارك فى بطولة العالم المقامة بتركمانستان، مؤكدا أنه يتمنى مواصلة حصد الميداليات الذهبية.

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