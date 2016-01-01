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أخبار العالم

حزب أردوغان يعلن موعد مؤتمره العام بعد الانتخابات

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:32 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
شريف سيد
أعلن ماهر أونال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم أن إدارة الحزب قررت عقد المؤتمر الاعتيادي السادس، في 18 أغسطس المقبل.

وكان الحزب قد عقد اجتماع اللجنة المركزية والذي تطرق إلى التحضيرات المتعلقة بعقد المؤتمر العام الاعتيادي السادس للحزب، قائلا: "قرر الحزب عقد مؤتمره في 18 أغسطس"، وفق موقع "ترك برس".

وأضاف أونال: "سنوحد تاريخ انعقاد المؤتمر، والذكرى السنوية الـ 14 لتأسيس الحزب، الذي يتزامن 14 أغسطس، وسنحتفل بالاثنين معا في 18 أغسطس".


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