شاهد .. كريستيانو رونالدو "يائس" بدون بدلته بعد الهزيمة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور تظهر "كريستيانو رونالدو" نجم فريق ريال مدريد الإسبانى والمنتخب البرتغالي لكرة القدم، وهو بائس يحمل بدلته على يده عقب خسارة منتخبه أمام المنتخب الأوروجوياني 2-1.





ظهر "رونالدو" أثناء مغادرة المنتخب البرتغالى فى مطار "Zhukovsky" بالعاصمة الروسية "موسكو" مع زملائه فى الفريق، والتفت الجميع أنه لا يرتدي بدلته بل ارتدي سترة منزوعة الأكمام بدلاً منها ، فيما فسر الرواد على الإنترنت أنه قام بذلك تعبيرًا عن حزنه من الخروج من تصفيات كأس العالم النهائية.



