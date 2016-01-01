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منوعات

شاهد .. كريستيانو رونالدو "يائس" بدون بدلته بعد الهزيمة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:27 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور تظهر "كريستيانو رونالدو" نجم فريق ريال مدريد الإسبانى والمنتخب البرتغالي لكرة القدم، وهو بائس يحمل بدلته على يده عقب خسارة منتخبه أمام المنتخب الأوروجوياني 2-1.

ظهر "رونالدو" أثناء مغادرة المنتخب البرتغالى فى مطار "Zhukovsky" بالعاصمة الروسية "موسكو" مع زملائه فى الفريق، والتفت الجميع أنه لا يرتدي بدلته بل ارتدي سترة منزوعة الأكمام بدلاً منها ، فيما فسر الرواد على الإنترنت أنه قام بذلك تعبيرًا عن حزنه من الخروج من تصفيات كأس العالم النهائية.

يذكر أن البرتغال خرجت على يد الأوروجواى فى تصفيات الدور الـ 16 ضمن تصفيات بطولة كأس العالم.
شاهد .. كريستيانو رونالدو "يائس" بدون بدلته بعد الهزيمة
شاهد .. كريستيانو رونالدو "يائس" بدون بدلته بعد الهزيمة
شاهد .. كريستيانو رونالدو "يائس" بدون بدلته بعد الهزيمة
شاهد .. كريستيانو رونالدو "يائس" بدون بدلته بعد الهزيمة
شاهد .. كريستيانو رونالدو "يائس" بدون بدلته بعد الهزيمة

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