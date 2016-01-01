أحمد موسي يناقش قانون الصحافة الجديدة مع كرم جبر .. غدا

ويفتح موسى مع جبر ملف قانون الصحافة الجديد، وعددا من القضايا المثارة على الساحة العامة.



وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان قد أنهت، المشكلات حول البنود الخلافية في مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، لاسيما المواد المتعلقة بالحبس فى قضايا النشر والجمعيات العمومية، قبل إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته فى صورته النهائية ومناقشته فى اللجنة العامة بالبرلمان تمهيدًا لإقراره.



يستضيف الإعلامي أحمد موسى، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد.