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أخبار العالم

اجتماع بين ممثلي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:49 ص
صدى البلد
شريف سيد
أعلن مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية، عن عقد ممثلي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، اجتماعا في المنطقة المنزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية لأول مرة بعد قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة، وذلك وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكان السفير الأمريكي في الفلبين، سون كيم، التقى بمسؤولين كوريين شماليين في بانمونجوم على خط وقف إطلاق النار بين كوريا الشمالية والجنوبية، فيما لا تزال تفاصيل الاجتماع غير معروفة.

وكانت قمة ترامب وكيم جونج أون التاريخية، قد عقدت في سنغافورة، يوم الاثنين 12 يونيو، ويعتبر هذا أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونج يانج النووية.

وقال ترامب عقب الاجتماع إنه وقع وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ "بسرعة كبيرة".

ووصف كيم جونج أون بدوره، الوثيقة الختامية بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.

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