متسألنيش.. بقلم دعاء النمر

ماتسألنيش

ليه هذاالوقت بالتحديد

بقلب ف اللى كان بنا؟!

واكمل صورة كات وياك

ف رحلة اخرها دمعنا

متسألنيش؟!

ساعات بنحن لوجعنا

وللناس اللى دبحانا

ساعات انابكره اللحظة

اللى زرعت نبض جوانا

ساعات بشتاق

وجمع كل كام صورة

ونظرة حزينة مكسورة

بيسقط م الخريف اوراق

ساعات

اناببقى شىء عادى

مابيحسش بأى فراق

ولا بتهز م الوحدة

وكام قصة بتنهى بعاد

فى عز الحضن زاد واحدة

متسألنيش

ليه دايما بعمل ان مافيش

مواجع عششت فيا

ولا بعدك بحس خراب

ولا الايام بقت هيا

ولا بندم ولا بحلم ولا بتعب ولا برتاح

ولا بنسى

صحيح لسة

حاجات محمية م النسيان

حاجات بتبان طشاش انسان

ونبض غريق عايز يرسى

متسألنيش

ليه اتمكن وجع فيا

انايمكن عشان حاسة

بحلمى اللى اتخلق بيا

وحولناه بواقى رماد



متسألنيش

مشاعرى السازجة لسة معاك

فى نفس مكانها مرمية

على الكرسى اللى كان محجوز

لاجمل قصة وهمية

ع الوردة اللى دابت شوق

حبسها جمادف زهرية

على قلبى اللى عاش يحلم

بدخان الهوا الطاير

وشباكي اللى كان ثاير

ورافض كل تمثيلك

متسألنيش

على تحويجة من غدرك

ضميرك غاب وقواها

على إحساسى من بعدك

وضمة قصدت تنساها

دموع البنت مش قاصدا

تبين ضعف جواها

دموع البنت دى بتنزل

وتاخد جرح وياها



