اليوم .. الزمالك يواجه فريق انترناشيونال سبورت فى معسكر أكتوبر

كشف أيمن حافظ مدير الكرة للفريق الأول بنادى الزمالك، عن خوض الفريق مباراة ودية اليوم الاثنين أمام فريق انترناشيونال سبورت، فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب دريم، بمدينة 6 أكتوبر.



وتعد المباراة هي أول اللقاءات الودية التى يخوضها نادى الزمالك استعدادا للموسم الجديد.



ودخل الفريق معسكرا مغلقا الأحد بمدينة 6 أكتوبر، فى إطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد ، قبل خوض معسكر خارجى فى دولة ألمانيا الأحد المقبل.