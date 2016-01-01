اليوم .. الزمالك يواجه فريق انترناشيونال سبورت فى معسكر أكتوبر
الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:13 ص
كشف أيمن حافظ مدير الكرة للفريق الأول بنادى الزمالك، عن خوض الفريق مباراة ودية اليوم الاثنين أمام فريق انترناشيونال سبورت، فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب دريم، بمدينة 6 أكتوبر.
وتعد المباراة هي أول اللقاءات الودية التى يخوضها نادى الزمالك استعدادا للموسم الجديد.
ودخل الفريق معسكرا مغلقا الأحد بمدينة 6 أكتوبر، فى إطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد ، قبل خوض معسكر خارجى فى دولة ألمانيا الأحد المقبل.