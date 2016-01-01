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منوعات

صداقة غريبة بين أسد وشاب.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر صداقة غريبة من نوعها بين أسد بالغ وشاب فى جنوب أفريقيا، الأمر الذى أصاب الملايين بالحيرة حول العالم فور مشاهدة هذا المقطع.

وبدا "جلين جارف" يداعب قطة أليفة فى حديقة منزله وليس أسداَ بالغاَ فى محمية حيوانات بمدينة "هاريسميث" بجنوب إفريقيا، وفجأة تحول الأسد "سموكي" البالغ من العمر 10 سنوات إلى أحد نجوم عالم السوشيال ميديا فى في غضون أيام قليلة.

علق الرواد على الصداقة القوية لدرجة تتجاوز صداقة البشر بين "جلين" و "سموكي"، ليحصد الفيديو ملايين المشاهدات فى وقت قصير للغاية.

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