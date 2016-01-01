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فن

هشام نزيه يحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:38 ص
صدى البلد
محمد نبيل
أعلنت اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تكريم الموسيقار هشام نزيه، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال الدورة الأربعين للمهرجان، التى تقام فى الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وأكد المهرجان فى بيان صحفى، أن تكريم نزيه تقدير لعطائه ومسيرته المضيئة والحافلة بالكثير من الأعمال البارزة فى مجال التأليف الموسيقى، بالإضافة إلى مكانته المتميزة كأحد أبرز النجوم الموهوبين فى مجاله.

وأعرب نزيه عن ترحيبه وسعادته بتلك الجائزة والتكريم، الذى يأتى من القاهرة السينمائى الدولى، والذى يعتبره أهم مهرجانات المنطقة العربية، وأهم حدث فنى مصرى، مؤكدا على، أن سعادته مضاعفه لأن الجائزة تحمل اسم الفنانة القديرة فاتن حمامة وهو ما يمنحها وزنا كبيرا.

وأضاف أن تلك الجائزة رسالة مهمة لجيله ولأجيال أخرى، ومحفزة لاستكمال المشوار والحلم والطموح، فالاعتراف بالمجهود وتتويجه له تأثيره الكبير، مشيرا إلى أنه يشعر بمنتهى الفخر والسعادة لشعوره أن السينمائيين باتوا عائلته وفتحوا له بيتهم.

يذكر أن هشام نزيه ولد يوم ٢٣ أكتوبر عام ١٩٧٢، بدأ مشواره بفيلم هيستريا عام 1998، بطولة النجم الراحل أحمد زكى، مرورا بعدد من الأعمال السينمائية والدرامية، التى قام بالتأليف الموسيقى لها مثل «عمر ٢٠٠٠٠ »، و«الساحر»، و«السلم والثعبان»، و«حرامية فى كى جى تو»، و«سهر الليالى»، و«تيتو»، و«عن العشق والهوى»، و«إبراهيم الأبيض»، و«بلبل حيران»، و«الفيل الأزرق»، و«إكس لارج»، و«الكنز»، و«الأصليين»، و«ولاد رزق»، و«هيبتا»

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