لاعبو المنتخب الإنجليزي يتبرعون برواتبهم للجمعيات الخيرية

كشف رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارتن واكينج عن تبرع لاعبي المنتخب الإنجليزي عن رواتبهم التي يحصلون عليها مقابل مبارياتهم مع المنتخب إلى الجمعيات الخيرية.



وقال واكينج في مقابلة له وفق موقع "لاد بيبلي": "أشعر بسخط بالغ إزاء الاقتراح القائل بأن اللاعبين عندما يلعبون مع المنتخب الإنجليزي لا يهتمون حقًا لأنه ليس مثل تجربتي".



وأضاف: "أنهم لا يأخذون فلسًا واحدا في رسوم المباراة، فهم يعطونها للجمعيات الخيرية".



تواجه إنجلترا كولومبيا يوم الثلاثاء في آخر مباراة بالدور 16 من كأس العالم في روسيا 2018.

