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أخبار العالم

شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنعا لمنتجات التجميل برفقة زوجته

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:09 ص
صدى البلد
شريف سيد
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وزوجته ري سول، وذلك أثناء تفقد مصنع منتجات تجميل بالقرب من الحدود الصينية.

ويظهر كيم وزوجته سول وهما يتفقدان العشرات من علب الصابون الوردي أمامهم.

انضمت إلى كيم كونج زوجته كيم سول ريج-جو خلال جولة في المصنع، وظهرت واقفة في ثوب أصفر أخضر بينما كان يحيط بها الرجال باللون الأسود، واعتبرت الزيارة تأكيدا على العلاقات الاقتصادية لكوريا الشمالية مع الصين ، أكبر شريك تجاري لها ومساندة لها، حيث ظهر مسئول العلاقات الصينية ضمن الحضور.


شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنعا لمنتجات التجميل برفقة زوجته
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنعا لمنتجات التجميل برفقة زوجته
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنعا لمنتجات التجميل برفقة زوجته
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنعا لمنتجات التجميل برفقة زوجته
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنعا لمنتجات التجميل برفقة زوجته

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