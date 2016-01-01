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أخبار العالم

مقتل وإصابة 65 شخصا في حادث تصادم بتنزانيا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:07 ص
صدى البلد
شريف سيد
لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 45 آخرون، اليوم الاثنين، إثر اصطدام شاحنة بثلاث حافلات ركاب في تنزانيا، وجاء ذلك وفقا لصحيفة ديلي نيوز التنزانية.

وقالت الشرطة الأوغندية إن الشاحنة اصطدمت بسرعة عالية بإحدى الحافلات من الخلف، ودفعتها إلى حفرة، ثم اصطدمت بحافلتين صغيرتين.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الشرطة الإقليمية، موسى تايبو، قوله: "بعد انقلاب الحافلتين الصغيرتين، فقدت الشاحنة مسارها وسقطت في القناة".

وأضاف رئيس الشرطة الإقليمية، أن الطريق الذي وقع فيه الحادث ضيق وغير منتظم، مشيرا إلى أن سائق الشاحنة هرب من مكان الحادث، وبدأت الشرطة بالبحث عنه.

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