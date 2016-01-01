شاهد.. رد فعل قطة ترى ثعبانا لأول مرة

نشرت صحيفة "مترو" البريطانية مقطع فيديو مضحكا حصد ملايين المشاهدات فى وقت قياسي لخفة ظله، بعدما أظهر رد فعل قطة ترى ثعبانا للمرة الأولى فى حياتها.



وبالرغم من عدم ذكر الصحيفة مكان أو صاحب الفيديو، إلا أنها ذكرت أن رد فعل القطة الكوميدي كان السبب الرئيسي فى انتشار الفيديو كالنار فى الهشيم.



وبحسب أحد المعلقين ظهرت القطة وكأنها فقدت عقلها بمجرد رؤية الثعبان يتحرك، وبرزت عيناها للأمام بشكل ملحوظ دليلًا على الرعب الشديد الذى تسلل لداخلها.



