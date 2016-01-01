اليوم .. جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية في قرية مسير

تنطلق قافلة طبية متخصصة في أمراض الباطنة والأطفال من كلية الطب البشري والمستشفى التعليمي بجامعة كفر الشيخ، اليوم، الاثنين ، بالتعاون مع كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، وإحدى شركات الأدوية إلى قرية ‏مسير وتوابعها بمركز كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور حسن الباتع، عميد كلية الطب، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة.



وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه سيتم الكشف المجاني على جميع المرضى بتخصصات الباطنة والأطفال على يد نخبة من أمهر الأطباء.



وأشار الى انه سيتم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة مساهمةً ‏في تخفيف آلام المرضى وذويهم.

