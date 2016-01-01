تعرفي على طريقة تحضير لازانيا سى فود

جددى فى الأطباق التى تقدميها لأسرتك وحضرى أطباق المكرونة بطريقة مبتكرة للشيف هشام السيد.



المقادير :

لازانيا مسلوقة وجمبري وكاليماري وأصابع كابوريا وثوم وشبت وبشاميل وجبنة بارميزان وزيت زيتون وملح وفلفل أسود.



طريقة التحضير :

- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف ميكس السي فود ويتبل بالملح والفلفل

- يوضع قليل من البشاميل في البايركس ثم ترص شرائح اللازانيا المسلوقة

- تضاف طبقة من البشاميل ثم ميكس السي فود ثم طبقة من اللازانيا

- تغطى بالكامل بالبشاميل ثم يوضع عليها الجبنة وتوضع في الفرن حتى تذوب الجبنة وتقدم