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تعرفي على طريقة تحضير لازانيا سى فود

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:37 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
جددى فى الأطباق التى تقدميها لأسرتك وحضرى أطباق المكرونة بطريقة مبتكرة للشيف هشام السيد.

المقادير :
لازانيا مسلوقة وجمبري وكاليماري وأصابع كابوريا وثوم وشبت وبشاميل وجبنة بارميزان وزيت زيتون وملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير :
- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف ميكس السي فود ويتبل بالملح والفلفل
- يوضع قليل من البشاميل في البايركس ثم ترص شرائح اللازانيا المسلوقة
- تضاف طبقة من البشاميل ثم ميكس السي فود ثم طبقة من اللازانيا
- تغطى بالكامل بالبشاميل ثم يوضع عليها الجبنة وتوضع في الفرن حتى تذوب الجبنة وتقدم

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