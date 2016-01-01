تعرفي على طريقة تحضير لازانيا سى فود
الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:37 ص
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جددى فى الأطباق التى تقدميها لأسرتك وحضرى أطباق المكرونة بطريقة مبتكرة للشيف هشام السيد.
المقادير :
لازانيا مسلوقة وجمبري وكاليماري وأصابع كابوريا وثوم وشبت وبشاميل وجبنة بارميزان وزيت زيتون وملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير :
- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف ميكس السي فود ويتبل بالملح والفلفل
- يوضع قليل من البشاميل في البايركس ثم ترص شرائح اللازانيا المسلوقة
- تضاف طبقة من البشاميل ثم ميكس السي فود ثم طبقة من اللازانيا
- تغطى بالكامل بالبشاميل ثم يوضع عليها الجبنة وتوضع في الفرن حتى تذوب الجبنة وتقدم