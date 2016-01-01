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أخبار العالم

عمليات إجلاء بسبب حرائق غابات كاليفورنيا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:45 ص
عمليات إجلاء بسبب
عمليات إجلاء بسبب حرائق غابات كاليفورنيا
رويترز
قال مسؤولون إن حرائق الغابات سريعة الانتشار التي اندلعت خلال مطلع الأسبوع واستعرت بفعل الأراضي الجافة والرياح الشديدة في شمال كاليفورنيا أدت إلى عمليات إجلاء للسكان، وتسببت في انتشار الرماد فوق منطقة واسعة.

وأتت الحرائق التي تبعد 120 كيلومترا إلى شمال شرق سان فرانسيسكو على قرابة 8900 هكتار من الأراضي، ولم يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحرائق بحلول ظهر الأحد.

وتحولت السماء إلى اللون البرتقالي في منطقة خليج سان فرانسيسكو بسبب الحرائق واستيقظ الكثير من سكان المنطقة على غبار دقيق للرماد على النوافذ والسيارات والمروج.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن السلطات أمرت السكان في بعض المناطق الريفية من مقاطعة يولو بمغادرة منازلهم مع اقتراب النيران.

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