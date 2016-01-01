توقعات بعودة ابنة ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى

قال الرئيس السابق لحملة دونالد ترامب إن هوب هيكس، مديرة الاتصالات في البيت الأبيض السابقة، ستكون الخيار الأمثل لشغل منصب رئيس العمال في البيت الأبيض لأن ترامب "سيستمع إلى النساء أكثر من الرجال".



وأضاف سام نونبيرج، الرئيس السابق لحملة ترامب، وفق ما نقله موقع "ذا هيل" أن هيكس_ الملقبة بأبنة ترامب- يمكن أن تعود مرة أخرى إلى البيت الأبيض في حالة تقدم جون كيلي، رئيس العمال بالبيت الأبيض وفق ما كشفت تقارير صحفية.



وتابع نونبيرج: "أنها جيدة جدا بالنسبة لما يرغب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، حيث أن ترامب يرغب في أن يُدار البيت الأبيض مثلما تدار شركاته.



واختتم حديثه بأن ترامب "سوف يستمع إلى النساء أكثر من الرجال - صدقوا أو لا تصدقوا - قائلًا" هذه ليست فكرة جيدة".