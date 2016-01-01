احذر كوارث صحية يسببها الإفراط فى تناول الفيتامينات

لقد سمعنا دوما عن الفوائد الكافية من فيتامين C، هذا المغذيات أمر ضروري للحفاظ على خلايا الجسم صحية، كما أنه يساعد في نمو وإصلاح الأنسجة.



ومن المعروف أيضا أن فيتامين (ج) للحفاظ على الجلد والليونة، فهو يساعد على امتصاص الحديد ويشفى الجروح، وللحفاظ على حالة جيدة من العظام والأسنان والأوعية الدموية والغضاريف يجب تناول فيتامين سي ولكن هناك بعض الأشخاص يكثرون من تناول الفيتامينات ولا يكتفون بتناولها فى الأطعمة فقط ولا يلتفتون إلى الأثار الجانبية التي يمكن أن يسببها الإفراط فى تناول الفيتامينات.



كشف موقع بولد سكاي عن بعض المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالإفراط في استهلاك فيتامين سي.

1. مسائل الجهاز الهضمي

2. حصى الكلى

3. الحمل الزائد من الحديد

4. أمراض القلب والأوعية الدموية

5. فرص الضرر الوراثي

6. التداخل مع أدوية التخفيف من الدم