تعرف على سبب عدم حصول العائلة المالكة البريطانية على لقب

تنتاب الحيرة الملايين حول العالم على مدار قرون من الزمان، حول لقب العائلة المالكة البريطانية.



ويوجد لكل العائلات المالكة لقبها المميز مثل "آل سعود" فى المملكة العربية السعودية، والصباح فى الكويت، وآل نهيان فى الإمارات العربية المتحدة أما فى بريطانيا لا يوجد.



وما زاد الأمر صعوبة عندما شاهد العالم حفل زفاف أسطورى لـ "ميجان ماركل" على "الأمير هاري"، وتوقعوا أن تحمل اسم العائلة؟، مثل نظيرتها "كيت ميدلتون" زوجة الأمير "ويليام"، ولكن ظلت كل واحدة منهن تحمل لقب عائلتها فقط.



ويمكنك ببساطة أن تجد الأمر واضحًا في اسم الأمير هاري، الذى يُكتب رسميًا "هنري تشارلز ألبرت ديفيد" وفى نهيته "ماونتباتن ويندسور" نسبة إلى القصر الملكى الشهير، وبالتالى فمن الممكن أن تحمل "ماركل" فى نهاية اسمها "ويندسور" نسبة إلى القصر الذى تعيش فيه مع زوجها بحسب الأعراف الملكية.



فى إطار ذلك قررت صحيفة "التايم" الإجابة على هذا السؤال المحير، حيث إن التقاليد الملكية للعائلة تري أن إعطاء لقب أو الاسم الأخير لأبنائها أو زوجاتهم قد تبدو ممارسة ليس لها قيمة، لأن الإجابة ببساطة تكمن فى أن العائلة معروفة جدًا للعالم فهى لاتحتاج لاسم أخير أو لقب لزيادة شهرتها.



وبحسب الموقع الملكى الرسمي: "يمكن معرفة أفراد العائلة المالكة باسم المنزل الملكي، وغالبا ما لا يستخدمون اللقب على الإطلاق لمعرفة الأفراد".