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بنات البلد

استخدام لن يخطر لبالك لصابون الأطفال

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:42 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تحتاج البشرة إلى تقشير من وقت لآخر للحفاظ على صحتها إليك طريقة تحضير غسول لتنظيف البشرة وترطيبها يقدمه موقع بولد سكاى الهندي لا تترددى فى تجربته .

المكونات:
- صابونة أطفال
- ملعقة كبيرة زيت البابونج
- 4 ملاعق كبيرة جل الصبار
- ملعقة صغيرة زيت النعناع
- كوب ماء

طريقة التحضير والاستخدام:
- ابشري الصابون وقومي بإذابته مع كوب الماء في وعاء مناسب وعلى نار هادئة واتركي الصابون يبرد قليلًا حتى يصبح دافئًا، ثم أضيفي جل الصبار وزيت البابونج وزيت النعناع واخلطيها جيدًا.
- ضعي المزيج فى زجاجة نظيفة ورجيه جيدًا واستخدمي الغسول صباحًا ومساءً قبل النوم.
- احرصي على رج الزجاجة جيدا قبل الاستعمال.

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