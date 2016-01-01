استخدام لن يخطر لبالك لصابون الأطفال

تحتاج البشرة إلى تقشير من وقت لآخر للحفاظ على صحتها إليك طريقة تحضير غسول لتنظيف البشرة وترطيبها يقدمه موقع بولد سكاى الهندي لا تترددى فى تجربته .
المكونات:
- صابونة أطفال
- ملعقة كبيرة زيت البابونج
- 4 ملاعق كبيرة جل الصبار
- ملعقة صغيرة زيت النعناع
- كوب ماء
طريقة التحضير والاستخدام:
- ابشري الصابون وقومي بإذابته مع كوب الماء في وعاء مناسب وعلى نار هادئة واتركي الصابون يبرد قليلًا حتى يصبح دافئًا، ثم أضيفي جل الصبار وزيت البابونج وزيت النعناع واخلطيها جيدًا.
- ضعي المزيج فى زجاجة نظيفة ورجيه جيدًا واستخدمي الغسول صباحًا ومساءً قبل النوم.
- احرصي على رج الزجاجة جيدا قبل الاستعمال.